عرض بحث من جامعة المنصورة بالمدينة الصناعية للأخشاب بألمانيا

شاركت الباحثة إيمان على حسن عويس، المدرس المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، والمبتعث إلى جامعة جورج أوغست بألمانيا لدراسة الدكتوراه فى برنامج "MaFo Hols".

Material forschung Holz، وهو أحد البرامج المتميزة والخاصة والذى يدرس إعادة استخدام مخلفات الأخشاب فى التطبيقات الصناعية.

وقالت الجامعة، فى بيان لها اليوم الأحد، إنه تم اختيار بحثها المشارك "تنقية بعض الإنزيمات المستخلصة من عيش الغراب واستخدامها فى تدوير بعض مخلفات الأخشاب"، للعرض ضمن البحوث المتميزة بالمدينة الصناعية للأخشاب بألسبرغ Olsberg بألمانيا، وذلك بمشاركة 28 باحثا لعدد 7 جنسيات مختلفة. وعرضت الباحثة نتائج بحثها على لجنة تحكيم البرنامج، والفرق المشاركة كباحثة دكتوراه بجامعة جورج أوغست، ومدرس مساعد بجامعة المنصورة.

وكانت أهم نتائجه التطبيقية فى المجال الصناعى، فاعلية الإنزيمات المستخلصة فى تدوير ألياف الأخشاب واستخدمها مرة أخرى للحصول على ألواح خشبية بأكثر من سمك وتستخدم كعوازل للحرارة فى بناء المنازل؛ فضلاً عن كونها ألواحا خشبية صديقة للبيئة لعدم احتوائها على أى مركبات كيميائية ضارة، مثل مركبات الفورملدهايد والشائع استخدمها فى صناعة هذه الألواح فى مصانع الأخشاب، وقد أشادت لجان التقييم والفرق المشاركة بأهمية البحث، نظرًا لوجود مخرجات تطبيقية صناعية لإنتاج الألواح الخشبية. كما شمل البرنامج الصيفى زيارة أهم مصانع تدوير المخلفات الخشبية، واستخدامها فى إنتاج ألواح خشبية عازلة للحرارة، وأثاث خشبى.

يذكر أن فكرة برنامج MaFo Hols من البرامج المميزة غير المطبقة فى الجامعات المصرية لعدم الاستفادة من مخلفات الثروة الخشبية، وأنه من الممكن الاستفادة من بحوث هذا البرنامج فى تطوير المدينة الصناعية فى دمياط ومصانع الأخشاب المصرية.