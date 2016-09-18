أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

قائد موسكرون: تريزيجيه مبدع.. سعيد بتواجده معنا

Google+ Print
قائد موسكرون: تريزيجيه مبدع.. سعيد بتواجده معنا قائد موسكرون: تريزيجيه مبدع.. سعيد بتواجده معنا

أشاد دافيد هوبيرت قائد فريق موسكرون البلجيكي بالمستوى الذي يقدمه المصري محمود حسن "تريزيجيه" منذ انضمامه إلى الفريق.

تريزيجيه سجل أول أهدافه بقميص موسكرون وأول أهدافه في الدوري البلجيكي بعدما نجح في هز شباك وسترلو. (شاهد الهدف)

ومنذ انتقاله إلى موسكرون ولعب تريزيجيه كأساسي مرتين وقدم أداءً جيدا جدا. نجح في صناعة هدفا وتسجيل أخر، ليتحدث عنه قائد الفريق.

وقال قائد موسكرون: "تريزيجيه مبدع. لديه لمسة رائعة مع الكرة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع voetbalkrant البلجيكي "هو يقدم الإضافة للمجموعة منذ انتقاله للفريق".

وواصل "يوجد عدد من المباريات تكون مصيرية في الدوري، واللقاء السابق كان كذلك ونجحنا في الفوز".

وعن اللعب لأول مرة بجوار الثنائي تريزيجيه ولوكا ستوجانوفيتش، أتم قائد موسكرون حديثه قائلا: "أنا سعيد بتواجدهم مع الفريق".

طالع أيضا

بالفيديو - تريزيجيه يسجل ويقود موسكورن للفوز الثاني بالدوري البلجيكي

تقرير بلجيكي: تأثير تريزيجيه بدأ في الظهور مع موسكرون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين