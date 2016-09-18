قائد موسكرون: تريزيجيه مبدع.. سعيد بتواجده معنا

أشاد دافيد هوبيرت قائد فريق موسكرون البلجيكي بالمستوى الذي يقدمه المصري محمود حسن "تريزيجيه" منذ انضمامه إلى الفريق.

تريزيجيه سجل أول أهدافه بقميص موسكرون وأول أهدافه في الدوري البلجيكي بعدما نجح في هز شباك وسترلو. (شاهد الهدف)

ومنذ انتقاله إلى موسكرون ولعب تريزيجيه كأساسي مرتين وقدم أداءً جيدا جدا. نجح في صناعة هدفا وتسجيل أخر، ليتحدث عنه قائد الفريق.

وقال قائد موسكرون: "تريزيجيه مبدع. لديه لمسة رائعة مع الكرة".

وأضاف في تصريحات نقلها موقع voetbalkrant البلجيكي "هو يقدم الإضافة للمجموعة منذ انتقاله للفريق".

وواصل "يوجد عدد من المباريات تكون مصيرية في الدوري، واللقاء السابق كان كذلك ونجحنا في الفوز".

وعن اللعب لأول مرة بجوار الثنائي تريزيجيه ولوكا ستوجانوفيتش، أتم قائد موسكرون حديثه قائلا: "أنا سعيد بتواجدهم مع الفريق".

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