الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا إلى حار نسبيا نهارا ومعتدل ليلاً ومغبر أحياناً على بعض المناطق، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً ظهراً تكون مثيرة للغبار والاتربة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 24 كم/ساعة خلال الصباح، تتحول إلى شمالية غربية / 26 - 32 / 36 كم/ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء، تزداد إلى 28 - 36/40 كم/ساعة خاصة فوق البحر خلال ساعات الليل وصباح الثلاثاء.

البحر .. متوسط يضطرب في المساء .. بارتفاع من قدم إلى قدمين و3 أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و49 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و26 دقيقة صباحا.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 41 28 95 20 .

> دبي 39 30 90 25 .

> الشارقة 40 29 90 25.

> عجمان 39 30 85 25.

> أم القيوين 39 29 85 25 .

> رأس الخيمة 31 28 90 20 .

> الفجيرة 35 29 95 60.

> العين 41 28 90 25 .

> ليوا 43 26 90 15 .

> الرويس 40 28 95 35 .

> السلع 40 29 95 35.

> دلما 37 29 80 45 .

> طنب الصغرى 36 30 85 40 .

> طنب الكبرى 36 30 85 40 .

> أبوموسى 36 30 85 40.