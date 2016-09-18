كاميرات المراقبة تسترجع حقيبة بها مبلغ مالى وتذاكر طيران بشرم الشيخ

تمكنت مباحث قسم شرطة أول شرم الشيخ من تحديد وضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على حقيبة بداخلها مبلغ مالى تركها صاحبها سهوا بمنطقة خليج نعمة، وذلك من خلال منظومة كاميرات الرصد الأمنى.

كان المدعو "محمد ف.أ" ومقيم القاهرة تقدم ببلاغ لقسم شرطة أول شرم الشيخ أنه حال تواجده وزوجته بمنطقة خليج نعمة بدائرة القسم ترك سهوا حقيبة يد خاصة بزوجته وبداخلها مبلغ 4900 جنيه و3 تذاكر طيران وبعض المتعلقات الأخرى، وعقب عودته للمكان فوجئ باختفاء الحقيبة.

ومن خلال جمع المعلومات عن طريق استخدام (منظومة كاميرات الرصد الأمنى) أمكن رصد وتحديد شخصية مرتكب الواقعة وهو المدعو " محمد م.ف" سن 25 عامل نظافة بإحدى الكافيتريات ومقيم بمحافظة المنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الحقيبة، وبعرضها على المُبلغ تعرف عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.