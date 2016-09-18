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مرتضى منصور يشيد بلاعبي الزمالك والجهاز الفني

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مرتضى منصور يشيد بلاعبي الزمالك والجهاز الفني مرتضى منصور يشيد بلاعبي الزمالك والجهاز الفني

المستشار مرتضى منصور

أشاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالجهاز الفني واللاعبين خلال جلسته معهم على هامش تدريبات اليوم الأحد، بعد الأداء المتميز والنتيجة التي حققها الفريق بالفوز على الوداد المغربي برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وقال مرتضى منصور إن الزمالك بات لا يخشى المواجهات عكس ما كان يحدث منذ سنوات عديدة، والجميع يقاتل من أجل اسم النادي.

وتابع “لكن عليكم التركيز في مباراة العودة، اعتبروا نتيجة لقاء الذهاب 0-0 ويجب تحقيق نتيجة إيجابية هناك”.

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيتم توزيع استمارات في المحافظات من أجل الجماهير الراغبة في حضور مباريات الفريق.

وأتم “سنجدد لمعروف يوسف وأحمد دويدار وجنش وباسم مرسي وإبراهيم صلاح”.

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