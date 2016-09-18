بالصور.. سكرتير محافظة سوهاج و مدير الأمن يشهدان مراسم صلح بين عائلتين‎

أعلن الدكتور، أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، انه سيتم رصف طريق مدخل​ ​قرية الرشايدة بالعسيرات مركز المنشاة بطول 2كم، وإقامة محطة رفع مياه بقرية الشهداء​ ​لتخدم أهالي قرية الرشايدة، وذلك في إطار دعم القري التى تنهى مشاكل الثأر بها جاء ذلك​ ​علي لسان، كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والذي أنابه المحافظ​ ​للمشاركه فى مراسم الصلح بين آل موسي وآل إسماعيل أبناء العمومة الواحدة لعائلة​ ​الرمايلة بالعجوبية قرية الرشايدة بالعسيرات بسوهاج.

حضر الصلح​ ​اللواء، مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء، محب حمزة نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، والعميد، خالد الشاذلي​ ​مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة والعقيد، محمود سرحان مأمور مركز شرطة العسيرات​ ​ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات وعمد ومشايخ المحافظة ورجالات​ ​الديني الإسلامي والمسيحي.

واكد اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية و مدير أمن سوهاج، بان جميع من​ ​رجال الامن والتنفيذيين والنواب وكبار رجال العائلات تسعى للقضاء على الثار داخل​ ​المحافظة، و أن وزارة الداخلية ومديرية الأمن لن تتدخر جهدًا فى هذا المجال.

> وقدم آل اسماعيل القودة لآل موسي أمام جميع الجماهير الحاشدة وأدي الجميع اليمين​ علي حفظ العهد ونبذ العنف والخلاف والحفاظ الصلح والأمن والأمان بين العائلتين ابناء​ ​العمومة الواحدة.