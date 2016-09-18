بالصور.. سكرتير محافظة سوهاج و مدير الأمن يشهدان مراسم صلح بين عائلتين‎

أعلن الدكتور، أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، انه سيتم رصف طريق مدخل قرية الرشايدة بالعسيرات مركز المنشاة بطول 2كم، وإقامة محطة رفع مياه بقرية الشهداء لتخدم أهالي قرية الرشايدة، وذلك في إطار دعم القري التى تنهى مشاكل الثأر بها جاء ذلك علي لسان، كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، والذي أنابه المحافظ للمشاركه فى مراسم الصلح بين آل موسي وآل إسماعيل أبناء العمومة الواحدة لعائلة الرمايلة بالعجوبية قرية الرشايدة بالعسيرات بسوهاج.
حضر الصلح اللواء، مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء، محب حمزة نائب مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، والعميد، خالد الشاذلي مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة والعقيد، محمود سرحان مأمور مركز شرطة العسيرات ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وكبار العائلات وعمد ومشايخ المحافظة ورجالات الديني الإسلامي والمسيحي.
واكد اللواء مصطفي مقبل مساعد وزير الداخلية و مدير أمن سوهاج، بان جميع من رجال الامن والتنفيذيين والنواب وكبار رجال العائلات تسعى للقضاء على الثار داخل المحافظة، و أن وزارة الداخلية ومديرية الأمن لن تتدخر جهدًا فى هذا المجال.
> وقدم آل اسماعيل القودة لآل موسي أمام جميع الجماهير الحاشدة وأدي الجميع اليمين علي حفظ العهد ونبذ العنف والخلاف والحفاظ الصلح والأمن والأمان بين العائلتين ابناء العمومة الواحدة.