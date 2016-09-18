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روسيا تتهم الفصائل السورية بانتهاك وقف إطلاق النار

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روسيا تتهم الفصائل السورية بانتهاك وقف إطلاق النار روسيا تتهم الفصائل السورية بانتهاك وقف إطلاق النار

أرشيفية

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، فصائل سورية مسلحة بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت وواشنطن لفرضه، وذلك في أعقاب الغارات الجوية التي وردت أنباء عن انطلاقها فوق المناطق التي يسيطر عليها متمردون في مدينة حلب شمالي البلاد.

وألقت موسكو باللوم بشكل صريح على المعارضة في أعقاب قيام نشطاء بالإشارة إلى وقوع الغارات، اليوم الأحد، والتي تعد الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، حسبما نقلت “إيه بي سي نيوز” الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في بيان أصدره إن كلا من “الإرهابيين والفصائل المعارضة” يستخدمون الهدنة من أجل “تعزيز قواتهم والاستعداد لتجدد الأعمال القتالية”.

وأشار كوناشينكوف إلى أن موسكو لا تستطيع التواصل مع المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة لتنسيق جهود وقف إطلاق النار على الرغم من تأكيدات واشنطن، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تحاول حتى إلزام المعارضة بوقف إطلاق النار.

أ ش أ

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