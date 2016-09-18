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بالأسماء..إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالداخلة بـ «الوادى الجديد»‎

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بالأسماء..إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالداخلة بـ «الوادى الجديد»‎ بالأسماء..إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بالداخلة بـ «الوادى الجديد»‎

اللواء عصام بدير، مدير أمن الوادى الجديد

تلقي مدير أمن المحافظة، اللواء عصام بدير، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين في حادثي سير منفصلين بمدينة موط وبقرية غرب الموهوب.

تبين إصابة كل من، محمد أنور محمد “16 سنة”، وشقيقه أحمد “17 سنة”، ومصطفي الشيخ خالد “20 سنة”، جمعيهم مقيمون مدينة موط بالداخلة في حادث انقلاب دراجة نارية بالقرب من المدينة الصناعية بمدينة موط، وتبين إصابتهم  بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

كما أصيب، أحمد جمال صالح عبدا لله “27 سنة”، وسعد بشندي سيد “21 سنة”، في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي الداخلة المركزي لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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