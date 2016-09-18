رئيس وزراء تركيا: بلادنا ليست سوريا أو العراق

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن تركيا ليست كسوريا، أثناء زيارته لمنطقة دوجوبايازيت من المنطقة الشرقية لمحافظة أجري، حيث قتل مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور عشرة أشخاص يوم الخميس الماضي.

وأضاف يلدرم -وفق ما نقلته صحيفة حريت التركية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني- أنهم يريدون تحويل تركيا إلى سوريا أو العراق عبر التعاون مع قوى أجنبية .. ومع ذلك، فإنهم يتغافلون عن شيئ واحد: وهو أن تركيا ليست سوريا أو العراق.

وتابع “أنه يجب أن نعيش كالجسد الواحد متوحدين. لقد عشنا الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو لقد كان سكان أغري في الشوارع حتى الصباح فلقد احتجوا لمستقبل بلادهم”.

وأردف “أنظروا إلى وضع السوريين والعراقيين في حالة غياب دولتهم فلقد تم تشريد عشرة ملايين شخص.. “إنهم يريدون أيضا أن تكون تركيا كذلك .. إنهم يغذون الإرهاب من أجل تقسيم تركيا. وما هي إلا لعبة قذرة، لا تضلوا، غدا سيكون أفضل من اليوم.. وسوف نتشارك الألم والفرح .. وسوف نخزي الذين يطمعون في أرضنا”.

قبل سفره إلى أجري شيع يلدرم الجنود والضباط القتلى الذين لقوا حتفهم في هجوم حزب العمال الكردستاني في دوجوبايازيت ثم توجه إلى “أجري” وزار عائلات حراس القرى الذين قتلوا في الهجوم ذاته. وخلال زيارته، وصف يلدرم المنظمات الإرهابية بـ “الدخلاء عديمي الشرف”.

وخلص بالقول “أرونا ما لديكم من قوة وسوف نركلكم خارج البلاد.. إن حزب العمال الكردستاني يضر بالشعب الكردي أكثر من غيره، مضيفا أنه ليس هناك ما يسمي بالتركي أو الكردي ولكننا أمة واحدة”.

أ ش أ