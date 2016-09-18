أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الطب البيطرى: القاهرة خالية من لحم الحمير والغرض من ذبحها تصدير جلودها

Google+ Print
الطب البيطرى: القاهرة خالية من لحم الحمير والغرض من ذبحها تصدير جلودها الطب البيطرى: القاهرة خالية من لحم الحمير والغرض من ذبحها تصدير جلودها

>كتب ماجد تمراز

أكد الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن محافظة القاهرة تخلو تماما من لحوم حمير، لافتا إلى أن الغرض من ذبح الحمير، هو الاستفادة من جلدها، لتصديره للصين، بسعر 600 دولار، حيث يتم تصديره بأسعار عالية جدا، حيث تذبح ويتم جمعها من الأقاليم لهذا الغرض فقط، مؤكدا أن عملية تصدير الجلود، تتم  بشكل رسمى بعد ذلك.

 

وأضاف مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم ضبط 120 شوالا من لحوم الحمير منذ 20 يوما، فى صحراء العبور والشروق، تحتوى على لحوم ورؤوس حمير وتم حرقها، بالمجزر الآلى.

 

يذكر أن حملة بيطرية من المديرية، قد ضبطت مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير، فى أحد المطاعم بمدينة نصر، وتم إغلاق المطعم وحبس صاحبه.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365