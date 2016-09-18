الطب البيطرى: القاهرة خالية من لحم الحمير والغرض من ذبحها تصدير جلودها

أكد الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن محافظة القاهرة تخلو تماما من لحوم حمير، لافتا إلى أن الغرض من ذبح الحمير، هو الاستفادة من جلدها، لتصديره للصين، بسعر 600 دولار، حيث يتم تصديره بأسعار عالية جدا، حيث تذبح ويتم جمعها من الأقاليم لهذا الغرض فقط، مؤكدا أن عملية تصدير الجلود، تتم بشكل رسمى بعد ذلك.

وأضاف مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، فى تصريحات له اليوم الأحد، أنه تم ضبط 120 شوالا من لحوم الحمير منذ 20 يوما، فى صحراء العبور والشروق، تحتوى على لحوم ورؤوس حمير وتم حرقها، بالمجزر الآلى.

يذكر أن حملة بيطرية من المديرية، قد ضبطت مصنعات لحوم تحتوى على لحوم حمير، فى أحد المطاعم بمدينة نصر، وتم إغلاق المطعم وحبس صاحبه.