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الأهلي: حجازي جاهز للمشاركة أمام المقاولون

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الأهلي: حجازي جاهز للمشاركة أمام المقاولون الأهلي: حجازي جاهز للمشاركة أمام المقاولون

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي جاهزية أحمد حجازي مدافع الفريق للمشاركة أمام المقاولون العرب.

الأهلي يستعد لمواجهة المقاولون يوم الخميس في الجولة الثانية من الدوري المصري.

حجازي غاب عن لقاء الأهلي أمام الإسماعيلي وعن أخر مباريات الفريق الموسم الماضي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية. ولكن اللاعب أصبح متاحا الآن للمشاركة.

وقال طبيب الأهلي: حجازي جاهز من الناحية الطبية للمشاركة أمام المقاولون العرب بعد تعافيه من الإصابة".

وأوضح "البدري فضل خوض حجازي لتدريبات تأهيلية على مدار اليومين المقبلين وعلى ضوء ذلك سيقرر إمكانية الدفع به أمام المقاولون من عدمه".

وكان حجازي قد أدر تدريبات تأهيله يوم الأحد على هامش تدريب الأهلي الصباحي بعد العودة من ألمانيا.

واجتمع حجازي مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل في جهاز الأهلي لبحث خطوات تنفيذ برنامجه التأهيلي والذي يتضمن بعض التدريبات والجري الخفيف وبدأ منذ يوم الأحد.

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