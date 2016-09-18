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مرتضى منصور: مؤمن سليمان ' جامايكا ' بسبب مارتن يول وتوشاك والقماش

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مرتضى منصور: مؤمن سليمان ' جامايكا ' بسبب مارتن يول وتوشاك والقماش مرتضى منصور: مؤمن سليمان ' جامايكا ' بسبب مارتن يول وتوشاك والقماش

مازح مرتضى منصور رئيس الزمالك مؤمن سليمان المدير الفني للفريق خلال اجتماعه بالفريق الأول على خلفية الفوز أمام الوداد بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 4-0.

وقال منصور خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك يوم الأحد: "مؤمن تفوق على عصام الحضري وأصبح جامايكا".

وفسّر "خلّص على 3 مدربين، مارتن يول وخالد القماش وجون توشاك مدرب الوداد".

وتابع مرتضى "بعد أن كان الجميع يتصور أنه سيرحل بعد أسبوع، حدث العكس.. استمر ورحل ثلاثة مدربين بسببه".

وأشاد مرتضى بالروح الموجودة في الجهاز الفني، وأكد "تعرض الجهاز لهجوم شرس في الأيام السابقة لكنه استطاع إثبات نفسه".

وأردف "الجميع أكد وجود خلافات بين مؤمن ومحمد صلاح لكن هذا لا أساس له من الصحة، فالجهاز كله مجموعة مميزة".

وأوضح "علاء عبد الغني رائع وأيمن طاهر مدرب الحراس استطاع أن يخرج أفضل حارسين في وتعرض لهجوم شرس ليرحل وكان هناك أعضاء يريدون رحيله".

وأشار "إسماعيل يوسف له دور كبير والبعض يطلق عليه (عصفورة) وهاجموه بقوة لكنه يقدم عمله على أكمل وجه".

وأتم "محمد صلاح أيضا الرجل المحترم الذي يخدم الزمالك من أي مكان".

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