رئيس الزمالك: تعاقدنا مع الأفضل وصفقات الأهلي تُعالج في ألمانيا

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن صفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية.

تعاقد الزمالك مع 13 صفقة جديدة في صيف 2016 استعدادا لانطلاق موسم 2016-2017 بالإضافة لاستعادة ثنائي عاد من الإعارة.. ليصبح إجمالي الوجوه الجديدة على القائمة البيضاء 15 لاعبا. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "الزمالك نجح في التعاقد مع أفضل لاعبي مصر".

وواصل "صفقات الأهلي تتلقى العلاج في ألمانيا. الزمالك تعاقد مع الأفضل في مصر".

وأضاف خلال اجتماعه مع لاعبي الزمالك يوم الأحد "أعدت إلى الزمالك هيبته ومكانته وأثق في التتويج بدوري الأبطال والدوري للموسم الجديد".

وأتم " يمتلك الزمالك جهازا فنيا على أعلى مستوى. مؤمن نجح في فرض نفسه واكتسب ثقة الجماهير".