مرتضى يؤكد: أعمل على حضور 100 ألف مشجع لنهائي دوري الأبطال

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مساعيه نحو حضور 100 ألف مشجع لنهائي دوري الأبطال حال تأهل فريقه.

وفاز الزمالك 4-0 على الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال ويلعب الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري.

وقال منصور خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك يوم الأحد: "أعمل حاليا على حضور 100 ألف مشجع للمباراة النهائية في إفريقيا في حال تخطي الوداد".

وأضاف "سيحضر المباراة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمباراة".

وطالب مرتضى لاعبي الزمالك بالتركيز في لقاء الإياب من أجل حسم التأهل للاستعداد للنهائي.

وكان مرتضى قد طرح استمارات يتم توزيعها في نادي الزمالك ويحصل صاحبها بموجبها على كارنيه يستطيع شراء تذاكر المباريات به.