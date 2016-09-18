أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى يؤكد: أعمل على حضور 100 ألف مشجع لنهائي دوري الأبطال

Google+ Print
مرتضى يؤكد: أعمل على حضور 100 ألف مشجع لنهائي دوري الأبطال مرتضى يؤكد: أعمل على حضور 100 ألف مشجع لنهائي دوري الأبطال

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مساعيه نحو حضور 100 ألف مشجع لنهائي دوري الأبطال حال تأهل فريقه.

وفاز الزمالك 4-0 على الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال ويلعب الإياب يوم 24 سبتمبر الجاري.

وقال منصور خلال اجتماعه بلاعبي الزمالك يوم الأحد: "أعمل حاليا على حضور 100 ألف مشجع للمباراة النهائية في إفريقيا في حال تخطي الوداد".

وأضاف "سيحضر المباراة رئيس الجمهورية عبد الفتاح للمباراة".

وطالب مرتضى لاعبي الزمالك بالتركيز في لقاء الإياب من أجل حسم التأهل للاستعداد للنهائي.

وكان مرتضى قد طرح استمارات يتم توزيعها في نادي الزمالك ويحصل صاحبها بموجبها على كارنيه يستطيع شراء تذاكر المباريات به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين