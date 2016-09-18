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رسالة من مرتضى إلى شيكابالا

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رسالة من مرتضى إلى شيكابالا رسالة من مرتضى إلى شيكابالا

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا".

شيكابالا تألق وقاد الزمالك لاكتساح الوداد الرياضي المغربي برباعية مقابل لاشيء في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال. (طالع التفاصيل)

واجتمع مرتضى منصور يوم الأحد بلاعبي الزمالك بعد الفوز الكبير على الوداد.

وخلال جلسته مع اللاعبين أشادر مرتضى بشيكابالا الذي "نجح في استعادة مستواه من جديد".

وأضاف في رسالته إلى شيكابالا "استعادة مستواك والروح الجديدة التي ظهرت بها، كل هذا يصب في مصلحة الزمالك في النهاية".

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