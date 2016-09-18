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سكة حديد الشرقية: مجموعة شباب أشعلوا النيران بـ"جورنال" بقطار الزقازيق

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سكة حديد الشرقية: مجموعة شباب أشعلوا النيران بـ"جورنال" بقطار الزقازيق سكة حديد الشرقية: مجموعة شباب أشعلوا النيران بـ"جورنال" بقطار الزقازيق

>الشرقية - فتحية الديب

أكد مصدر بشرطة السكة الحديد بمحافظة الشرقية أن مجموعة من الشباب قاموا بإشعال النيران بجرنال داخل القطار المتجه من مدينة "الزقازيق - للقاهرة"، مما أثار فزع بعض الركاب بالقطار.

وأكد المصدر، اليوم الأحد، أن القطار لم يتأثر بتلك الواقعة، وسيطرت شرطة السكة الحديد على الموقف، وتهدئة الركاب وتم إقلاع القطار متجها لمدينة القاهرة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، بلاغا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجموعة من الشباب، فى إحدى عربات قطار الركاب رقم 954 القادم من الزقازيق إلى القاهرة، بإشعال النيران بجورنال كان بحوزت أحدهم، وذلك بعد تحرك القطار بقليل من الزقازيق قبل دخوله محطة منيا القمح، مما أدى إلى حدوث حالة فزع بين الركاب عندما شاهدوا الأدخنة، دفعت بعضهم إلى القفز من نوافذ القطار، وتم السيطرة على الموقف.


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