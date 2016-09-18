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ننشر قرار تشكيل مجلس إدارة مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا بجامعة الفيوم

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ننشر قرار تشكيل مجلس إدارة مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا بجامعة الفيوم ننشر قرار تشكيل مجلس إدارة مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا بجامعة الفيوم

>الفيوم - رباب الجالى

أصدرت جامعة الفيوم قرار رقم 2542 لسنه 2016 بعد موافقة الدكتور خالد حمزة  رئيس الجامعة، بتشكيل مجلس إدارة بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية بكلية العلوم جامعة الفيوم للعام الجامعى 2016/2017.

وترأس مجلس الإدارة الدكتور محمد عبد الفتاح عميد كلية العلوم، كما شمل القرار تعيين الدكتور أحمد سعد جمعة المدرس بقسم الفيزياء مديرًا للمركز، وذلك حتى 31-8-2017.

ويضم مجلس المركز 6 أعضاء وهم "الدكتور أحمد جابر شديد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد حسين زغلول وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نادية هلال يحيى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال صبحى أحمد الأستاذ بقسم الفيزياء، والدكتور رفعت عبد الوهاب مدير التطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب، والدكتور أحمد شفيق معروف العضو بمركز تكنولوجيا النانو بجامعة القاهرة".

يذكر أن القرار الوزارى رقم (168) صدر بتاريخ 13-7-2016 الخاص بإنشاء مركز بحوث البيئة والتكنولوجيا الذكية كوحدة ذات طابع خاص، ويهتم المركز بالدراسات والبحوث المتقدمة فى المجالات النوعية الحديثة، ومنها: "مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ،والبيوتكنولوجي، النانوتكنولوجي، ومعالجة المياه" ، وذلك من خلال توفير العديد من الأجهزة الحديثة، والمتطورة.

ويأتى هذا المركز كنتاج للتعاون المشترك بين جامعة الفيوم، والعديد من الجامعات المصرية، والعربية، والأوربية فى العديد من المشروعات البحثية المشتركة.


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