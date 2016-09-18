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تخصيص 18 أتوبيسا لنقل المدرسين من العريش لباقى مدن شمال سيناء

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تخصيص 18 أتوبيسا لنقل المدرسين من العريش لباقى مدن شمال سيناء تخصيص 18 أتوبيسا لنقل المدرسين من العريش لباقى مدن شمال سيناء

>شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، مساء اليوم الأحد، تخصيص 18 أتوبيسا، لنقل المدرسين من مدينة العريش، لمدارس مدن ومراكز رفح والشيخ زويد ووسط سيناء، بأسعار مخفضة.

 

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إنه تم تخصيص 8 أتوبيسات من القوات المسلحة، واثنين آخرين من مشروع النقل الجماعى، ومثلهما من مشروع النقل الداخلى لنقل المدرسين، من العريش إلى رفح والشيخ زويد، فى طريق الذهاب والعودة، بأسعار مخفضة.

 

كما تم تخصيص أتوبيس من مشروع النقل الجماعى، لنقل المدرسين من العريش إلى مدينة الحسنة، بالإضافة إلى تخصيص أتوبيسين إلى مدينة نخل، وأتوبيس للقصيمة وأتوبيس لوادى العمر وأتوبيس لقرية الميدان.


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