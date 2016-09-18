رئيس الوزراء العراقي: وجود القوات التركية بالعراق يعرقل القضاء على داعش

استبعد رئيس الوزراء العراق حيدر العبادى تأثير انتخابات الرئاسة الأمريكية على دعم واشنطن لبغداد فى الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال "إنه من مصلحة العالم أجمع أن ينجح العراق فى القضاء على الإرهاب، بوصفه تحديا خطيرا حتى بعد تحرير الأراضى التى يسيطر عليها داعش".

واعتبر العبادى -فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، عقب اجتماع الحكومة برئاسته بدلا من الثلاثاء، المقبل بسبب مشاركة العبادى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك- وجود القوات العسكرية التركية فى بعشيقة شمالى شرقى الموصل يعرقل جهود القضاء على داعش.

وأضاف: إذا كانت تركيا جادة فى محاربة داعش فعليها الاستجابة لطلب العراق بسحب قواتها من العراق.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى الالتزام بخطة تحرير الموصل وفق الجدول الزمنى المحدد لها، وقال "إن أولويتنا فى تحرير الموصل الحفاظ على القوات الأمنية وحماية أرواح المواطنين والحفاظ على البنى التحتية، إن الحرب مع داعش ليست حربا تقليدية لاسيما وأن هناك غطاء سياسيا للإرهاب.

ولفت العبادى إلى أن مجلس الوزراء أقر فى اجتماعه اليوم القرض اليابانى لتمويل عدد من المشاريع فى محافظات العراق الجنوبية، كما أقر نظام تجميد أموال الإرهابيين.. مشيرا إلى أنه لدى الحكومة خطة لإعادة الاستقرار وتوفير الخدمات فى المناطق المحررة من قبضة داعش.