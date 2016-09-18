مرتضى منصور يقرر رفع رواتب الجهاز الفني للزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الأحد، زيادة رواتب أفراد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، بعد النتائج المتميزة التي يحققها الفريق تحت قيادة مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأبيض، موضحًا أنه سيتم تعديل رواتب أفراد الجهاز الفني خاصة وأن راتب مؤمن سليمان المدير الفني للفريق أقل مما كان يتقاضاه المدربون الأجانب.

ويرى رئيس القلعة البيضاء أن مؤمن سليمان المدير الفني للفريق أفضل من أي مدرب أجنبي تولى مسئولية تدريب الزمالك في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه أفضل من البرتغاليين فيريرا وباتشيكو، مشددًا على أنه اكتشفه بعدما راهن عليه وقرر تعيينه مديرًا فنيًا للفريق.