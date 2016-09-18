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البيت الأبيض: أوباما يلتقى نتانياهو الأربعاء فى نيويورك

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البيت الأبيض: أوباما يلتقى نتانياهو الأربعاء فى نيويورك البيت الأبيض: أوباما يلتقى نتانياهو الأربعاء فى نيويورك

أوباما ونتنياهو_أرشيفية

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيلتقى رئيس الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يوم الأربعاء فى نيويورك، بعد أيام من توقيع اتفاق تعاون بين البلدين فى المجال العسكري.

وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الأبيض، إن هذا اللقاء الذى يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك سيتيح لأوباما ونتانياهو التشديد على “العلاقات القوية” التى تربط بين البلدين.

وأضاف المتحدث أنها ستكون أيضا فرصة للتطرق إلى ضرورة “تحقيق تقدم فعلي” نحو حل الدولتين للنزاع الإسرائيلى الفلسطيني، بمواجهة “التطورات الأخيرة المقلقة جدا على الأرض”.

وكان البلدان وقعا الأربعاء الماضى فى واشنطن، وبعد أشهر طويلة من المفاوضات، بروتوكول اتفاق يرفع إلى 38 مليار دولار قيمة المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل خلال الفترة بين عامى 2019 و2028.

ووصل أوباما ونتانياهو فى السنة نفسها إلى السلطة عام 2009، إلا أن علاقاتهما اتسمت بالجفاء وتخللتها دلت على عدم احترام كل منهما للأخر.

وآخر هذه الحوادث إلغاء نتانياهو زيارة كانت مقررة له إلى البيت الأبيض فى مارس الماضى فى اخر لحظة. ولم يخف البيت الأبيض انزعاجه الشديد لأنه علم بالإلغاء عبر وسائل الإعلام قبل أن يبلغ به رسميا.

ويصل أوباما إلى نيويورك مساء الأحد للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن المقرر أن يلتقى أيضا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادى والرئيس النيجيرى محمد بخارى والرئيس الكولومبى خوان مانويل سانتوس على هامش هذه الاجتماعات.

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