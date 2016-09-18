مرتضى للاعبي الزمالك: كنتم رجالا.. واعتبروا نتيجة الذهاب انتهت سلبيا

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا تحفيزيا مع لاعبي فريقه الأول لكرة القدم يوم الأحد على هامش مران الفريق.

ويأتي المران بعد فوز الزمالك على الوداد يوم الجمعة باستاد برج العرب برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال منصور للاعبي الزمالك إنهم كانوا على قدر المسؤولية وظهروا بمستوى مميز أسعد الجماهير.

ثم استدرك "لكن عليكم بالتركيز في مباراة الإياب وخوضها بمنتهى الجدية لحسم التأهل للنهائي".

وأضاف "اعتبروا نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي وعليكم تحقيق نتيجة إيجابية هناك".

وأشار منصور إلى أنه سيتم توزيع استمارات في المحافظات من أجل الجماهير الراغبة في حضور مباريات الفريق.

ويقام لقاء الإياب في المغرب يوم 24 سبتمبر الجاري.