مؤتمر مورينيو - الغضب يبدأ.. ' لا أقدر على تطوير التحكيم والقلق لإصابة مارسيال '

بدأ الغضب. بدأ الهجوم على التحكيم وبدأت الانتقادات. ضربة جديدة في وجه جوزيه مورينيو وخسارة أخرى لمانشستر يونايتد.

يونايتد تلقى خسارة جديدة للمرة الثالثة على التوالي، هذه المرة أمام واتفورد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

خسارة يونايتد أمام واتفورد تأتي بعد السقوط أمام فينورد والذي جاء عقب خسارة الدربي أمام مانشستر سيتي.

وتحدث مورينيو بغضب عقب المباراة قائلا: "لست راضيا عن أداء الفريق وسرعة اللعب في الشوط الأول. لم نلعب جيدا في النصف ساعة الأولى من المباراة".

وأردف "ولكنني أقدر على تطوير مستوى اللاعبين وعلى تحسين الأداء، ولكنني لا أقدر على تطوير مستوى التحكيم".

وأوضح "لا أقدر على فعل أي شيء لتطوير أداء الحكم الأول أو الحكم المساعد. لا يوجد نقاش ولا يوجد أي جدال هنا، لقطة الهدف الأول خطأ واضحا للجميع".

وسجل إيتيان كابوي هدف واتفورد الأول من لقطة بدأت "بخطأ لم يُحتسب لمارسيال".

الأداء

ويرى مورينيو أن فريقه كان الأفضل في المباراة بعد تسجيل التعادل، قائلا: "كنا الفريق الأفضل بعد التعادل ولكن تصدي حارس واتفورد جاء استثنائيا".

وواصل "لا أقدر على السيطرة على الحظ، نفس الحال بالنسبة للحكم".

وأكمل حديثه قائلا: "الهدف الثاني جاء من خطأ فردي. علينا تحسين الجانب الدفاعي والهجومي. دائما أشعر بالقلق عندما لا نحقق النتيجة التي نريدها".

مارسيال

جناح يونايتد خرج مستبدلا بعد 38 دقيقة فقط ليحل أشلي يونج بدلا منه وذلك بسبب الإصابة.

ولكن إصابة مارسيال لم تكن من اهتمامات مورينيو.

وقال مورينيو: "لا أعلم لماذا خرج مارسيال. هل إصابة بالركبة أم الرأس أم الكاحل. لا أعرف السبب. كل ما علمته أنه ليس في حالة جيدة لاستكمال المباراة".

وتابع "كنت أركز على المباراة ولم أكن قلقا بشأن مارسيال".

وأتم "لم يتسن لي الوقت للاطمئنان على مارسيال".