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وزير التربية والتعليم: الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام

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وزير التربية والتعليم: الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام وزير التربية والتعليم: الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام

>كتبت هند مختار

عرض الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأحد ، تقريراً مفصلاً عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص أعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجارى استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير اماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.

وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدارسية، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و 93% من كتب التعليم الفنى، هذا بالاضافة إلى توفير 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة لتكون متاحة الكترونياً.  
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> كما أشار التقرير إلى التنسيق الذى يتم بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لإقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، وإستمرار تلك المعارض لمدة اسبوعين.

 


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