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وزير التنمية المحلية: لا قرارات أو مؤشرات لتأجيل انتخابات المحليات

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وزير التنمية المحلية: لا قرارات أو مؤشرات لتأجيل انتخابات المحليات وزير التنمية المحلية: لا قرارات أو مؤشرات لتأجيل انتخابات المحليات

> كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إنه لا قرار أو مؤشر على تأجيل انتخابات المحليات، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية، ستعقد يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين جلسات لبحث قانون الإدارة المحلية تمهيدا للتصويت عليه فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان. 

 

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك دراسة لتغليظ العقوبة على التعدى والبناء على الأراضى الزراعية، موضحا أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بمتابعة الموقف التموينى بصفة عامة والمواد البترولية بصفة خاصة على أرض الواقع.

 

 

 

 

 

 


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