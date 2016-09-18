لواء سابق بـ"سى أى إيه" لليوم السابع: الإدارة الأمريكية مخترقة من الإرهاب

تتوالى ردود الأفعال على حادث انفجار تشلسى بمانهاتن، الذى وقع أمس ونتج عنه 29 مصابا، بينهم قتيل، حيث قال تونى شيفر اللواء السابق بالمخابرات المركزية الأمريكية لليوم السابع: نتوقع هجمات إرهابية أخرى على نيويورك وعلى الإدارة الأمريكية توخى الحذر، و لابد من اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المهاجرين للولايات المتحدة.

وأضاف أن الحادث يؤكد ان الإدارة الأمريكية مخترقة من قبل جماعات إرهابية.

يذكر أن الحادث جاء فى توقيت بالغ الأهمية وهو فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة الذى سيبدأ غدا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك، وهز منطقة منهاتن واستدعى تكثيف تأمين المنطقة وعقد عدد من المؤتمرات الصحفية لعمدة نيويورك ورئيس مباحث نيويورك ومدير مؤسسة المباحث الفيدرالية، تكدس إعلامى وتكثيف أمنى بمنطقة تشلسى ومؤتمر صحفى بعد ساعات لعمدة نيويورك ورئيس المباحث الفيدرالية.