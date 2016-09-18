«صور مقلوبة» برنامج إذاعى للتوعية بالقضية السكانية بـ «الوادى الجديد»‎

اعلن عاطف شوقى مدير عام إذاعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من تسجيل حلقات مسلسل إذاعي درامي بعنوان «صور مقلوبة»، للتوعية بالقضية السكانية بالمحافظة.

وقال «شوقى»، أن المسلسل الإذاعي سوف يذاع حلال الفترة المقبلة ضمن خطة التوعية التي أقرها محافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي، بهدف رفع درجة الوعي بين المواطنين بالقضية السكانية والموضوعات ذات الصلة، وأهمها الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية.

أضاف «شوقى»، أن المسلسل سوف يتطرق لأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، والأضرار الصحية لزواج الأقارب، والأضرار الصحية للزواج المبكر، والأضرار الصحية لختان الإناث، وأساليب الحماية من التحرش الجنسي، والحقوق السياسية للمرأة، وأهمية مشاركة المرأة فى سوق العمل، وأهمية التعليم، وعمالة الأطفال.

يذكر أن مسلسل صور مقلوبة هو العمل الثانى، بعد مسلسل عوضين رايح على فين، والذي أنتجته إذاعة الوادي الجديد، ضمن خطة التوعية بالقضية السكانية التي تنفذها الإذاعة المصرية، بقيادة الإذاعية، نادية مبروك.