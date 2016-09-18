اختيار هاني خليفة عضوًا بلجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي‎

اختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الدكتورة ماجدة واصف والمدير الفني الناقد يوسف شريف رزق الله، والمخرج هاني خليفة عضوًا في لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الثامنة والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الخامس عشر من نوفمبر القادم وتختتم أعمالها في الحادي والعشرين من نفس الشهر.

“خليفة” هو صاحب فيلم “سهر الليالي”،الذي ينظر إليه الكثيرون بوصفه “أيقونة” السينما المصرية، نظرًا للنجاح غير المسبوق الذي حققه على المستوى الجماهيري والدوي الهائل الذي ناله على الصعيد النقدي.

تخرج هاني خليفة، الذي ولد عام 1970، من قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما عام 1993، وعمل كمساعد للعديد من المخرجين في الفترة من 1990 إلى 2000.

حصل فيلمه الروائي القصير “عربة السيدات” عام 1993 على شهادة تقدير من لجنة تحكيم مهرجان كلير مون فيران للأفلام الروائية القصيرة 1995 وجائزة المهرجان القومي للسينما المصرية 1995، كما شارك في العديد من المهرجانات مثل “بيلباو” للأفلام الروائية القصيرة 1994، “مونبلييه” لأفلام البحر المتوسط 1994 والمهرجان البريطاني للأفلام القصيرة 1995، ثم أخرج فيلمه التسجيلي “أولاد النذور” عام 1999 وحصل فيلمه التسجيلي “ألفية فخري” 2000 على جائزة المهرجان القومي للسينما المصرية عام 2001.

ذاع صيته عقب عرض فيلمه الروائي الطويل الأول “سهر الليالي” عام 2003، الذي حصد الكثير من الجوائز الرفيعة في مهرجانات محلية وإقليمية ودولية، مثل جائزة التمثيل نساء ورجال في مهرجان دمشق السينمائي 2003، جائزة الجمهور في مهرجان “سوسة” 2003، جائزة الصقر الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان روتردام للفيلم العربي 2004، جائزة أفضل تمثيل في بينالي السينما العربية / باريس 2004، بالإضافة إلى جوائز مهرجانات “بالم سبرنجز”- أميركا و”نابولي” – ايطاليا، مهرجان الفيلم العربي في طوكيو وكذلك المهرجان القومي للسينما المصرية 2004.

شارك فيلمه الروائي الطويل الثاني “سكر مر” 2015 في مهرجان “مالمو” للفيلم العربي ومهرجان سوسة الدولي لأفلام الطفولة والشباب،

> وأخرج عملين دراميين للشاشة الصغيرة هما ”الجامعة” عام 2011 و”فوق مستوى الشبهات” عام 2016، كما شارك بالتمثيل في مسلسل “تحت السيطرة” 2015.