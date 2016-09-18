الملكة رانيا تنافس بيلا حديد بتصميم فرساتشي

تُعرف الملكة المتألقة رانيا العبدالله بإطلالاتها الساحرة حتى أصبحت تنافس أشهر عارضات الأزياء في العالم وأكثرهن أناقة.

وقد ظهرت الملكة رانيا في آخر إطلالاتها بفستان أحمر أنيق من مجموعة الأزياء الراقية الشتوية لدار فرساتشي Versace, ونسقت مع إطلالتها حذاءً سماوياً ناعماً، وحقيبة حمراء للسهرات، وقد ذكَّرتنا إطلالتها هذه بإطلالة العارضة بيلا حديد Bella Hadid التي ظهرت به على منصة العرض الذي أقيم في باريس قبل عدة أسابيع.

شاهدي معنا كيف بدت كلٌّ من الملكة رانيا والعارضة بيلا حديد بهذا الفستان، وأخبرينا أيهما تفوقت على الأخرى برأيك؟