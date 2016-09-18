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رجل أعمال صيني يدفع 1.1 مليار دولار لتطليق زوجته

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رجل أعمال صيني يدفع 1.1 مليار دولار لتطليق زوجته رجل أعمال صيني يدفع 1.1 مليار دولار لتطليق زوجته

18 سبتمبر 2016 | 6:09 مساءً

أرشيفية

فيما وصف بأنه أغلى طلاق على الإطلاق في تاريخ الصين، وافق ملياردير صينى على أن يدفع لزوجته 1.1 مليار دولار أمريكى لكى تتم إجراءات انفصالهما رسميًا.

والملياردير تشو ياهوي وهو رئيس مجلس إدارة شركة ألعاب الفيديو على الإنترنت المعروفة بإسم ” كونلون تيك بكين” ، قد وافق فى اتفاقية لتسوية قضية طلاقه المرفوعة امام احد المحاكم فى بكين على نقل مئات الملايين من الأسهم المملوكة له بشكل مباشر او غير مباشر فى الشركة لزوجته لي تشيونغ، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الناطقة بالإنجليزية.

وكانت ثروة الزوجين قد قدرت في وقت سابق من هذا العام بحوالي 3.5 مليار دولار من قبل مجلة “هورون ريبورت” المتخصصة فى متابعة احوال الاغنياء واصحاب الثروات فى الصين.

جدير بالذكر ان اعداد قضايا الطلاق قد تزايدت فى الصين فى السنوات الاخيرة مع حدوث تغيرات ملحوظة فى تقاليد المجتمع الصينى الذى اصبح اكثر انفتاحا وتقبلا لفكرة الطلاق عما كان فى الماضى.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الشئون المدنية الصينية فقد سجلت المحاكم بالصين نحو 3.8 مليون قضية مرفوعة للطلاق فى البلاد فى العام الماضى فقط.

أ ش أ

2016-09-18

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