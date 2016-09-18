موسكو: ننتظر تقريرا حول الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية فى أوكرانيا

قال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الأحد، إن موسكو تنتظر من بعثة المنظمة الخاصة تقريرًا حول الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية الروسية بأوكرانيا.

وأضاف لوكاشيفيتش، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن رئيس المنظمة الحالى وزير الخارجية الألمانى فرانك-فالتر شتاينماير، وبناء على إلحاح من موسكو، أعطى توجيهات خاصة لبعثة منظمته بمراقبة الأوضاع حول الانتخابات فى مناطق البعثات الدبلوماسية الروسية فى أوكرانيا (السفارة فى كييف والقنصليات فى “خاركوف ولفوف وأوديسا”).

وكانت كاميرات الصحفيين قد رصدت اعتداءات من جانب أوكرانيين راديكاليين قوميين ينتمون لأحزاب سياسية وقوى عنصرية متطرفة، محاولاتهم عرقلة تصويت الروس المقيمين فى أوكرانيا ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس “الدوما” الروسى الذى يجرى اليوم.

أ ش أ