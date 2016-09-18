الدفاع الروسية: إعدام 26 مدنيًا على أيدي المسلحين في شرق حلب

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، إن المسلحين أعدموا 26 مدنيا في شرق حلب.

وأضاف كوناشينكوف، حسبما ذكرت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية، “لقد أكد النازحون الذين تم إجلاؤهم من حي الشيخ خضر في حلب عبر الممرين الإنسانيين رقم واحد وستة، أن المسلحين أعدموا 26 من سكان المنطقة بمن فيهم 9 قاصرين تظاهروا مطالبين مسلحين غرباء بمغادرة حي الشيخ خضر لخفض حدة العنف والقتال فيه”.

وتابع “ذكر شهود عيان أنه شارك في التظاهرة العشوائية التي استهدفها المسلحون بإطلاق النار، بضع مئات من سكان الحي”.

أ ش أ