«الخارجية» تستنكر البيان الأمريكي بشأن قضية آية حجازي

استنكرت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكي بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية – الأمريكية آية حجازي، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بعض الدوائر الرسمية الأمريكية مصرة على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وطالب بالمقابل بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة اليهم.