أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005

سلمت السلطات الأوكرانية هولندا خمس لوحات فنية ثمينة سرقت من متحف هولندي في عام 2005 وعثر عليها في أوكرانيا هذا العام.

وبحسب “رويترز”، اللوحات ضمن مجموعة من 24 لوحة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو عند فقدها في 2005. وقيل في ديسمبر كانون الأول إنه تم العثور عليها في منزل بمنطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

ويعود تاريخ اللوحات إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر وستعاد إلى متحف وستفريز بمدينة هورن شمالي العاصمة الهولندية أمستردام بعدما سرقها لصوص اختبأوا في المتحف قبل إغلاقه وعطلوا نظام الإنذار قبل أن يفروا بالأعمال الفنية الثمينة.

وصرح أد جيردينك مدير متحف وستفريز خلال مراسم التسليم في السفارة الهولندية بكييف انه يتتوق لرؤية هذه القطع الفنية الجميلة في مكانها الأصلي… سنشعر كما لو أن أبناءنا المفقودين قد عادوا إلينا أخيرا.”

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان “لم يتضح بعد مكان باقي اللوحات وكم من الوقت سيستغرقه العثور عليها.”