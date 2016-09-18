أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005

Google+ Print
أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005 أوكرانيا تسلم هولندا خمس لوحات فنية سرقت من متحف في 2005

 

اللوحات الفنية

سلمت السلطات الأوكرانية هولندا خمس لوحات فنية ثمينة سرقت من متحف هولندي في عام 2005 وعثر عليها في أوكرانيا هذا العام.

وبحسب “رويترز”، اللوحات ضمن مجموعة من 24 لوحة قدرت قيمتها بعشرة ملايين يورو عند فقدها في 2005. وقيل في ديسمبر كانون الأول إنه تم العثور عليها في منزل بمنطقة يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

ويعود تاريخ اللوحات إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر وستعاد إلى متحف وستفريز بمدينة هورن شمالي العاصمة الهولندية أمستردام بعدما سرقها لصوص اختبأوا في المتحف قبل إغلاقه وعطلوا نظام الإنذار قبل أن يفروا بالأعمال الفنية الثمينة.

وصرح أد جيردينك مدير متحف وستفريز خلال مراسم التسليم في السفارة الهولندية بكييف انه يتتوق لرؤية هذه القطع الفنية الجميلة في مكانها الأصلي… سنشعر كما لو أن أبناءنا المفقودين قد عادوا إلينا أخيرا.”

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان “لم يتضح بعد مكان باقي اللوحات وكم من الوقت سيستغرقه العثور عليها.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا