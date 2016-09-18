انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس يقسو على ستوك برباعية.. وساوثامبتون يفوز على سوانزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ساوثامبامتون VS سوانزي سيتي

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بداية المباراة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 63 جوووووووووووووووووووول شارلي أوستن يسجل الأول لساوثامبتون

نهاية المباراة بفوز ساوثامبتون على سوانزي سيتي بهدف مقابل لا شئ.

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كريستال بالاس VS ستوك سيتي

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بداية المباراة

د. 9 جوووووووووووول جيمس تومكينز يسجل الهدف الأول لكريستال بالاس

د. 11 جوووووووووووووووول سكوت دان يضيف الهدف الثاني لكريستال بالاس في ستوك

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 72 جووووووووووول جورج ماكارثر يضيف الثالث لكريستال بالاس!

د. 75 جووووووول أندروس تاوسند يضيف الرالع لكريستال بالاس

د. 94 جووول أول لستوك سيتي عن طريق أرناوتوفيتش

نهاية المباراة بفوز كريستال بالاس على ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف