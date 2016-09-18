أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس يقسو على ستوك برباعية.. وساوثامبتون يفوز على سوانزي

Google+ Print
انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس يقسو على ستوك برباعية.. وساوثامبتون يفوز على سوانزي انتهت في إنجلترا - كريستال بالاس يقسو على ستوك برباعية.. وساوثامبتون يفوز على سوانزي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ساوثامبامتون VS سوانزي سيتي

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 63 جوووووووووووووووووووول شارلي أوستن يسجل الأول لساوثامبتون

نهاية المباراة بفوز ساوثامبتون على سوانزي سيتي بهدف مقابل لا شئ.

ـ ـ ـ ـ ـ

كريستال بالاس VS ستوك سيتي

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

د. 9 جوووووووووووول جيمس تومكينز يسجل الهدف الأول لكريستال بالاس

د. 11 جوووووووووووووووول سكوت دان يضيف الهدف الثاني لكريستال بالاس في ستوك

نهاية الشوط الأول

بداية الشوط الثاني

د. 72 جووووووووووول جورج ماكارثر يضيف الثالث لكريستال بالاس!

د. 75 جووووووول أندروس تاوسند يضيف الرالع لكريستال بالاس

د. 94 جووول أول لستوك سيتي عن طريق أرناوتوفيتش

نهاية المباراة بفوز كريستال بالاس على ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع