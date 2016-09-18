تقرير في الجول - 10 أرقام من فوز واتفورد على مانشستر يونايتد

خيبة أمل جديدة تصيب جمهور مانشستر يونايتد بعد الخسارة أمام واتفورد بثلاثية.

واتفورد فاز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبنتيجة المباراة، تحققت العديد من الأرقام القياسية، سواء الإجابية لواتفورد أو السلبية لمانشستر يونايتد ومورينيو.

ويستعرض لكم FilGoal.com 10 أرقام تحققت من مباراة مانشستر يونايتد وواتفورد.

واتفورد حقق أول فوز على مانشستر يونايتد على ملعبه كرافين كوتيدج منذ 30 سنة وأوقف سلسلة خسائر وصلت لـ11 خسارة متتالية، آخر فوز لواتفورد كان عام 1986.

جوزيه مورينيو حقق الفوز في 7 مباريات فقط من آخر 21 مباراة خاضهم في الدوري الإنجليزي مقابل 3 تعادلات و11 هزيمة!

للمرة الأولى منذ 10 سنوات يخسر مورينيو 3 مباريات متتالية، حدث ذلك في شهر أغسطس من عام 2006 في فترته الأولى مع تشيلسي.

يونايتد وصل للهدف الـ800 خارج ملعبه اليوم بهدف ماركوس راشفورد، الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي سجل هذا الرقم، أول هدف كان يوم 15 أغسطس 1992 أمام شيفيلد وينزداي بقدم مارك هيوز مدرب ستوك سيتي الحالي.

زلاتان إبراهيموفيتش وصل لمباراته رقم 800 اليوم بشكل عام، 684 مع الأندية و116 مع منتخب السويد وسجل فيهم 459 هدفًا.

ماركوس راشفورد ساهم في 9 أهداف في 14 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، سجل 7 وصنع 2.

ماركوس راشفورد هو هداف مانشستر يونايتد عام 2016 برصيد 11 هدف في كافة البطولات.

خوان كاميلو زونيجا محرز الهدف الثاني لواتفورد سجل بعد دخوله بديلا بـ53 ثانية، من تسديدته الأولى ليس فقط في المباراة لكن في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

إيتيان كابو لاعب وسط واتفورد سجل 4 أهداف هذا الموسم في 5 مباريات من 6 تسديدات على المرمى، وهو أكثر لاعب وسط في الدوريات الأوروبية تسجيلا للأهداف حتى الآن.

واتفورد لم يخسر في أي من مبارياته الـ20 الأخيرة في الدوري الإنجليزي عندما ينهي الشوط الأول متقدما، المرة الوحيدة التي خسر فيها كان أمام مانشستر يونايتد عام 2000.

داريل يانمات مدافع واتفورد المنضم حديثا لواتفورد من نيوكاسل هو أكثر مدافع صنع أهداف في آخر 3 مواسم (باحتساب هذا الموسم|) ووصل رصيده لـ11 صناعة.