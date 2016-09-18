لاجازيتا: على صلاح ' دفن ' ماضيه.. الآن روما يحتاجه

يعود الدولي المصري محمد صلاح جناح روما للمشاركة أساسية مع فريقه مساء الأحد عندما يحل ضيفا على فيورنتينا فريقه السابق في الجولة الرابعة للدوري الإيطالي.

وتحت عنوان (صلاح يدفن التاريخ.. روما يحتاجه الآن) عنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية عودة الفرعون المصري إلى مدينة فلورنسا لمواجهة صيحات استهجان جماهير ناديه السابق.

وتحدثت الصحيفة في تقريرها إلى أن صلاح سيبدأ أساسيا مرة أخرى بعد غيابه عن فريقه في الدوري الأوروبي أمام فيكتوريا بلزن في اللقاء الذي انتهى 1-1.

وذكر التقرير أن مباراة فيورنتينا ستكون خاصة جدا لصلاح الذي يعود للمشاركة من البداية مصادفة مع فريقه السابق.

وكان صلاح قد لعب ضد فيورنتينا مباراتين بقميص روما سجل خلالهما ثلاثة أهداف، وساهم في فوز فريقه 2-1 في فلورنسا و4-1 في العاصمة.

ونقلت الصحيفة تصريحات للوتشانو سباليتي يوضح فيه سبب عدم الدفع بصلاح أمام بلزن بالدوري الأوروبي قائلا: "نحتاج لتجهيز أكثر من لاعب لدينا في الهجوم.. إيتوربي على سبيل المثال، يحتاج للحصول على مباريات".

دفن الماضي

وذكر التقرير أن صلاح الذي سجل تسعة أهداف بقميص فيورنتينا وصنع أربعة خلال 26 مباراة أصبح أيقونة لجماهير فلورنسا مثل بورخا فاليرو وجونزالو، الثنائي الذي حمل شارة القيادة ولم يتوقع جماهيرهم ما وصف بـ"الخيانة".

لكن صلاح قرر أن يرحل إلى روما، الناس يحبونه لكنه ليس ملكا للمدينة مثلما كان الحال في فلورنسا.

وعلى الرغم من ذلك فصلاح سجل 17 هدفا لروما وصنع 10 خلال 47 مباراة، ويتبقى له ثلاثة أهداف لمعادلة عدد أهدافه مع بازل.

ويحتاج روما لصلاح من أجل العبور من العبور من النتائج المخيبة، ففي آخر خمس مباريات فاز الجيلاروسي بمباراتين فقط.

لكن روما يحتل الترتيب الثالث برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات بينما يأتي فلورنسا بالترتيب 14 بثلاث نقاط من مباراتين.