بالفيديو - مع غياب رمضان.. كريستال يُدمر ستوك ويكتب له الرقم الأسوأ في تاريخه

دمر كريستال بالاس ضيفه ستوك سيتي برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي في لقاء شهد غياب رمضان صبحي.

وغاب رمضان صبحي عن قائمة ستوك بالكامل.

كريستال دخل المباراة بقوة مدمرة فنجح في تسجيل ثنائية عن طريق جيمس تومكينز وسكوت دان في الدقيقتين 9و12.

وفي الشوط الثاني استمر طوفان كريستال ونجح جيمس ماكارثر من جديد في تسجيل الهدف الثالث في مرمى ستوك في الدقيقة 72.

وبعدها بدقيقتين فقط أتم أندروس تاونسيند رباعية كريستال بالاس. ولم يغير هدف ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 90 من واقع الخسارة الرابعة على التوالي لستوك.

وكتب كريستال الرقم الأسوأ في تاريخ ستوك سيتي. نقطة واحدة من 5 مباريات لأول مرة في تاريخ نادي ستوك.

طوال مشوار ستوك في الدوري الإنجليزي لم يكتف بحصد نقطة واحدة من أول 5 جوالات قبل أن يبدأ الموسم الحالي ويحدث الرقم الأسوأ.

ستوك تعادل أمام ميدلزبره في بداية مشوار الدوري قبل أن يتلقى 4 هزائم متتالية قاسية. 4-1 من مانشستر سيتي. 1-0 من إيفرتون. 4-0 من توتنام. 4-1 من كريستال.

ويحتل ستوك المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة. بينما قفز كريستال إلى النقطة السابعة في المركز الثامن.

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