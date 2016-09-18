بالفيديو - بازل يتأهل لدور الـ16 من كأس سويسرا بمشاركة عمر جابر

شارك عمر جابر لاعب بازل في مباراة فريقه ضد زوج في دور الـ32 من بطولة كأس سويسرا والتي فاز بها بنتيجة 1-0 ليتأهل لدور الـ16 من البطولة.

وتعد تلك هي المباراة الثانية التي يشارك بها عمر في كأس سويسرا مع بازل بعد أن شارك في دور الـ64 ضد رابيرسويل وفاز بها فريقه أيضا بنتيجة 1-0.

وسجل هدف المباراة الوحيد دانييل هوج مدافع بازل برأسية من ركنية قبل نهاية الشوط الأول بلحظات.

وشهد الشوط الثاني من المباراة طرد إريك نتسيكا مدافع زوج في الدقيقة 94 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية اثر تدخل قوي على قدم سيري داي لاعب بازل.

ويسعى بازل للفوز ببطولة كأس سويسرا التي لم يفز بها منذ موسم 2011-2012، حينما فاز على لوزيرن في النهائي بركلات الترجيح.

شاهد هدف الفوز من هنا