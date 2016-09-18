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حبس أصحاب 3 أكشاك بتهمة بيع كروت الشحن بأغلى من ثمنها بـ5 جنيهات بالحدائق

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حبس أصحاب 3 أكشاك بتهمة بيع كروت الشحن بأغلى من ثمنها بـ5 جنيهات بالحدائق حبس أصحاب 3 أكشاك بتهمة بيع كروت الشحن بأغلى من ثمنها بـ5 جنيهات بالحدائق

>كتب كريم صبحى

فى إطار محاربة جشع التجار، أمرت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة بحبس أصحاب 3 أكشاك 4 أيام على ذمة التحقيق لبيعهم كروت الشحن بزيادة عن ثمنها بـ5 جنيهات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة أن ضابط تنكر فى شخصية زبون وشن حملة على الأكشاك وطلب شراء كروت شحن من أصحابها وكشف أنهم يبيعون الكروت بأسعار أغلى من ثمنها.

 

وتمكن رجال الشرطة من ضبط "مصطفى ا" صاحب كشك وبحوزته 600 كارت "اتصالات" ومبلغ 750 جنيها حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها وضبط "مصطفى ع" صاحب كشك بشارع والسودان بحوزته 400 كارت "اتصالات" و400 جنيه حصيلة بيع الكروت بأعلى من ثمنها، بينما ضُبط المتهم الثالث صاحب كشك بحدائق القبة وبحوزته كروت شحن "اتصالات".


>وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين استغلوا شائعة زيادة كروت الشحن هاتف المحمول بسبب القيمة المضافة حيث يبيعوا تلك الكروت للمواطنين بأعلى من الأسعار الرسمية بـ5 جنيهات.


>أمرت النيابة بحبس المتهمين بتهمة بيع سلعة أعلى من ثمنها.

 


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مصر 365

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