رئيس الوزراء: قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح قدرا كبيرا من اللامركزية

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، المحافظين خلال اجتماعه معهم، اليوم الأحد، إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المحليات، موضحاً أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدرًا أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعى إليه بإعتباره هدفاً استراتيجياً للدولة بما يسهم فى سرعة إتخاذ القرارات التى تصب فى صالح المواطنين.

وطالب رئيس الحكومة بضرورة تواجد المحافظين وسط المواطنين والاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل فى حل المشكلات قبل تفاقمها وقطع الطريق أمام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميدانى ورصد أسباب أى مشكلة تتعلق والتعرف على أسبابها الحقيقة للتعامل معها بشكل علمى، موجهاً المحافظين بإيفاد مندوبين إلى محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.

كما وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن، بخاصة على الطرق السريعة، وطالب بإعطاء تركيب العدادات الكودية أهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد استهلاك الكهرباء.