جيني إسبر تدخل "جنون الشهرة"

بدأت الفنانة جيني إسبر تصوير دورها في المسلسل العربي المشترك «جنون الشهرة» الذي يتحدث عن خبايا الوسط الفني، وبتصريح خاص لموقع «سيدتي» قالت إسبر: أجسد شخصية «دولي»، وهي فتاة جميلة تملك شركة إنتاج تنتج العديد من الأعمال، وتتحكم بالوسط الفني والفنانين، وتلعب بهم كما تلعب بأحجار الشطرنج كونها الأقوى في السوق.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في عمل عربي يضم نخبة كبيرة من نجوم الدراما العربية، واعتبرت أن الأعمال المشتركة هي أعمال مهمة تحقق انتشاراً واسعاً للفنان.