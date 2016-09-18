نور عرقسوسي تطلق «جاني جاني» بنمط مختلف

بعدما أصدرت عدة أغنيات باللهجة العراقية «حجايات بغداد» و«حبيبي وجع راسي» و«معقولة»، أطلقت الفنانة نور عرقسوسي جديدها «جاني جاني» من كلمات عماد طالب، وألحان همام حسن، وتوزيع نور تيم، وإنتاج شركة «hfm production». الأغنية تحمل طابعاً عصرياً سريعاً وراقصاً يتناسب مع أجواء الصيف الصاخبة، وأضافت نور مقطعاً أدته باللغة الإنكليزية بناءً على طلب جمهورها الذي أحبها بهذا النمط خلال برنامج «the voice» بموسمه الأول، وأعربت عرقسوسي عن سعادتها بغنائها اللهجة البيضاء، وتمنت أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وتحقق الأصداء المطلوبة كونها فريدة من نوعها، ولم يسبق التطرق إليها قبل ذلك في الوطن العربي.