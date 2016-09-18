أحمد السقا: لا أحب الإسراف وهذه نصيحتي للوصول إلى قلب المرأة

تستوقف «سيدتي» أسبوعياً في زاوية «لقاء إكسبرس» نجماً أو نجمة بأسئلة تتّسم بالسرعة تقابلها إجابات سريعة منه (منها)، نتعرّف من خلالها وبوقت وجيز على طريقة تفكيره (تفكيرها) في العديد من الأمور الحياتية. وفي هذا العدد، نكتشف الوجه الآخر للنجم المصري أحمد السقا الذي يأخذنا بتصريحاته السريعة في رحلة إلى داخله لنتعرّف إلى شخصيته ونظرته إلى الحياة:

1 ما هي الأمور التي تحب أن تنجزها بسرعة فائقة؟

تناول الطعام.

2 ما هو أسرع طريق للوصول إلى الشهرة؟

عدم الانشغال بالغير والاهتمام بوضع خطة عمل والتركيز على تنفيذها.

3 هل تتأنّى في اتّخاذ القرارات المصيرية أم تتسرّع وتندم بعدها؟

أحياناً أتسرّع، ولكن عدد مرّات الندم كان قليلاً.

4 ما هي الأغنية أو العمل الفني الذي حقّقت على إثره نجاحاً سريعاً؟

فيلم «تيتو».

5 هل تؤمن بالنجومية السريعة التي يحقّقها الفنانون؟

أومن بها، لكن لا بدّ من الحفاظ عليها بالبحث عن كل ما هو جديد في الفن وتقديمه.

6 هل أنت سريع الغضب والانفعال؟

ليس دائماً.

7 ما هي أسرع طريقة برأيك للحصول على الثروة؟

الكلّ ينظر إلى الثروة على أنها فقط المال، لكنني أراها في الأولاد والصحة وحب الناس. وأهم ثروة أحرص على أن تكون معي دائماً رضى الله.

8 ما هو أسرع طريق للوصول إلى قلب المرأة؟

الأمان، فإذا شعرت بالأمان تجدها طفلة.

9 هل تنفق بسرعة ما تجنيه من مال أم تتأنّى في الصرف؟

لا أحب الإسراف لأنه حرام، وبالتالي كل مالي أتأنى في إسرافه.

10 هل أنت ممّن يقودون السيارة بسرعة فائقة؟

يضحك ويقول: أنا أعشق القيادة بسرعة فائقة.

11 كيف تختصر مفهوم الصداقة بعبارة سريعة؟

الأخوة والصراحة.

12 هل سبق أن وقعت في الحب بسرعة؟

لم يحدث معي.

13 هل تنظر إلى المرآة بسرعة أم يأخذ هذا الأمر منك وقتاً محدّداً؟

فعلاً أنظر إليها بسرعة.

14 كلمة سريعة... لمن توجّهها؟

إلى جمهوري الحبيب دمتم سندي وعوني بعد الله، لأنكم سبب شهرتي.

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