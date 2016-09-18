أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر تحرز برونزية الكرة الطائرة جلوس بفوزها على البرازيل بالألعاب البارالمبية بريو

Google+ Print
مصر تحرز برونزية الكرة الطائرة جلوس بفوزها على البرازيل بالألعاب البارالمبية بريو مصر تحرز برونزية الكرة الطائرة جلوس بفوزها على البرازيل بالألعاب البارالمبية بريو

منتخب للكرة الطائرة جلوس

حقق المصري للكرة الطائرة جلوس المركز الثالث والميدالية البرونزية بتغلبه على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب البارالمبية بريو دي جانيرو .

بهذه النتيجة حصد الفراعنة الميدالية البرونزية والمركز الثالث وحققت البرازيل المركز الرابع .

وجاءت نتائج الأشواط 28-26 و 29-31 و 19-25 و 25-22 و 15-13 بعد مباراة ماراثونية , وتفوق المنتخب المصري في النهاية رغم الجماهير الكبيرة التي حضرت المباراة وقامت بتشجيع البرازيل بحرارة .

وبذلك تختتم مشاركة مصر في الالعاب البارالمبية بعد أن حققت 12 ميدالية منها 3 ذهب و 5 فضة و 4 برونز , ويقام في وقت لاحق حفل ختام الالعاب ويبدأ في السادسة مساء بتوقيت البرازيل الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

وزير الاتصالات يعرض على قيادات «أبل» العالمية فرص الاستثمار في مصر

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

أسقف طنطا عن فتح المساجد للتبرع بالدم: «هي دي مصر»

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى

تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى