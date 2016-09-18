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طائرة تجسس أمريكية تقترب من قاعدة “حميميم” الروسية بسوريا

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طائرة تجسس أمريكية تقترب من قاعدة “حميميم” الروسية بسوريا طائرة تجسس أمريكية تقترب من قاعدة “حميميم” الروسية بسوريا

أرشيفية

حلقت طائرة دورية أمريكية من طراز P-8A بوسيدون من جديد، اليوم الأحد، بالقرب من قاعدة “حميميم الروسية” بسوريا ومن مركز الدعم المادي التقني الروسي في طرطوس.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” ، نقلا عن مواقع إلكترونية غربية تتابع تحركات الطائرات العسكرية في المنطقة، أن هذا هو التحليق الرابع لطائرات الاستطلاع الأمريكية فوق الساحل السوري خلال أسبوع.

وأوضحت القناة أن الطائرة المذكورة انطلقت – صباح اليوم – من قاعدة “سيجونيلا” الجوية في صقلية، وحلقت لمدة ساعة ونصف الساعة في فترة بعد الظهر بشكل دائري على ارتفاع 8.6 ألف متر قبالة ساحل سوريا، بالقرب من قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية؛ وفوق ساحل منطقة طرطوس وحلقت الطائرة – أيضا – فوق منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط حيث تتواجد سفن المجموعة البحرية الروسية في المنطقة.

يشار إلى أن طائرات الدورية الأمريكية من طراز P-8A بوسيدون التي تستخدم لأغراض الاستطلاع والتجسس والبحث وتدمير الغواصات، زادت في الفترة الأخيرة من تحليقها فوق الساحل السوري.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية الأمريكية زادت من نشاط الطيران الاستطلاعي بالقرب من الحدود البحرية والبرية الروسية وباتت تلاحظ بشكل دوري في منطقة حوض البلطيق والشرق الأقصى.

أ ش أ

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