إخلاء سبيل الناشط زيزو عبده بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأحد، قبول الاستئناف المقدم من دفاع الناشط السياسي زيزو عبده على قرار تجديد حبسه 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت اخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت النيابة قد وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات في منزلهم بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، قررت حبس الناشط زيزو عبده، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وايدت المحكمة تجديد حبسه حتى قررت اخلاء سبيله بجلسة اليوم.