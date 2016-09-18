أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إخلاء سبيل الناشط زيزو عبده بتدابير احترازية

Google+ Print
إخلاء سبيل الناشط زيزو عبده بتدابير احترازية إخلاء سبيل الناشط زيزو عبده بتدابير احترازية

أرشيفية

قررت محكمة  جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأحد، قبول  الاستئناف المقدم من دفاع الناشط السياسي زيزو عبده على قرار تجديد حبسه 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وقررت اخلاء سبيله بتدابير احترازية.

وكانت النيابة قد وجهت له تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة منشورات في منزلهم بمنطقة الصف، وتكدير السلم والأمن العام.

وكانت نيابة جنوب الجيزة، قررت حبس الناشط زيزو عبده،  ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية وايدت المحكمة تجديد حبسه حتى قررت اخلاء سبيله بجلسة اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا