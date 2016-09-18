السعودية تدعو مواطنيها المسافرين للولايات المتحدة للتحقق من محتوى هواتفهم

دعت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، مواطنيها المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بها، وذلك فى إطار حرصها على سلامة المسافرين إلى خارج المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد بتوقيف العديد من المواطنين فى المنافذ الجوية الأمريكية وإلغاء تأشيراتهم وعدم السماح لهم بالدخول لها، حيث اتضح من خلال التواصل مع الجهات المختصة أن أغلب الأسباب تنحصر فى احتواء الهواتف والأجهزة الالكترونية العائدة للمواطنين السعوديين على صور أو مقاطع مصورة تتعلق بمناطق الصراعات أو مقاطع مخلة بالآداب.

> وأضاف المرعول أن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، تجنبا للتوقيف والمسائلة وتطبيق القانون بحقهم.

أ ش أ