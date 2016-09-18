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إخلاء سبيل متهمي “حركة 18″ بتدابير احترازية

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إخلاء سبيل متهمي “حركة 18″ بتدابير احترازية إخلاء سبيل متهمي “حركة 18″ بتدابير احترازية

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 10 متهمين من خلية “حركة 18″ بتدابير احترازية ، وذلك فى اتهامهم بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون.

وقال حازم صلاح عيسى، دفاع بعض المتهمين، إنه طالب خلال الجلسة بإخلاء سبيل جميع المتهمين، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وأن المتهمين موجه لهم تهمة التظاهر فى عام 2014 على الرغم من أن أعمارهم فى هذا التوقيت لم تتجاوز الـ14 عامًا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها التظاهر بدون تصريح والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل العمل بالدستور، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

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