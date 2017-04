“فورد” تقدم سيارة مزودة بصنبور مياه

قد تظهر أشياء غير متوقعة في عالم السيارات الذي اعتدنا عليه، على سبيل المثال صنبور لشرب المياه من داخل السيارة.

تقدم شركة فورد لصناعة السيارات مشروع جهاز يولد المياه الصالحة للشرب تلقائيا داخل السيارة.

وتعقد فورد سنويا مؤتمرا بعنوان ” Further with Ford”، يقوم فيه الفنيون بتقديم حلول جريئة في صناعة السيارات. وعرض في مؤتمر ” Further with Ford” هذا العام اختراع جديد يسمى “On-the-go H2O” وهو عبارة عن صنبور لتوليد المياه الصالحة للشرب موضوع داخل صالون السيارة.

ويعتمد المخترع دوغ مارتن في ابتكاره هذا على مواد بسيطة من مكيفات الهواء الموجودة في السيارة لتخليق المياه من مكونات بسيطة وجعلها صالحة للشرب.

ومن المرجح ظهور هذا الاختراع في الأسواق في المستقبل القريب، والذي سيجعل الحياة أسهل بالنسبة لسائقي السيارات في البلدان النامية والبلدان ذات المناخ الحار، حيث هناك صعوبات في الحصول على مياه الشرب النظيفة.